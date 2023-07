Kan Lotte Kopecky ooit de Tour winnen? En wie houdt haar van de wereldtitel? Bondscoach en specialisten buigen zich over de drie vragen van het moment

Lotte Kopecky, tweede in de Tour de France. De 27-jarige Belgische kampioene kon het zelf amper geloven dat ze op het eindpodium in Pau naast ploeggenote Demi Vollering mocht blinken. Ook specialisten van het vrouwenwielrennen keken dit weekend met open mond naar de exploten van Kopecky. Bondscoach Ludwig Willems, analist Dirk De Wolf en ex-renster/coach Lieselot Delcroix beantwoorden drie pertinente vragen over de historische tweede plek van Kopecky.