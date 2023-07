De ravage na het ongeval was enorm. — © gvb

Hechtel-Eksel

Op de Peerderbaan in Hechtel raakte zondagavond een auto van de weg. Het voertuig ging door een omheining, ramde een verlichtingspaal en botste tenslotte tegen een geparkeerde bestelwagen voor een woning. De ravage was enorm. De bestuurder raakte als bij wonder slechts lichtgewond. De man hoefde niet voor verdere verzorging naar het ziekenhuis. (gvb)