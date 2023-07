Schoolzwemmen in Bree of elders? — © rr

Bree/Oudsbergen

Gaat Oudsbergen mee investeren in de bouw en de uitbating van het nieuwe zwembad in Bree? Het gemeentebestuur van Bree stelde die vraag alvast aan enkele omliggende gemeentes. De gemeente Oudsbergen zal haar standpunt in het najaar kenbaar maken.