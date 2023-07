RWDM betaalt nu toch 3 miljoen voor Gueye aan Oostende na opmerkelijke transfersoap

De transfer van Makhtar Gueye (25) naar RWDM is nu ook officieel. De spits tekent een driejarig contract in het Edmond Machtensstadion, maar de constructie achter de deal is toch opmerkelijk.

Makhtar Gueye werd vorig seizoen door KV Oostende uitgeleend aan de Spaanse tweedeklasser Real Zaragoza. Die club of op zijn minst hun moederclub Inter Miami moest na één seizoen verplicht de aankoopoptie van 3 miljoen euro lichten. Zaragoza deed het niet omdat ze de promotie naar La Liga niet haalden en dus werd er gekeken naar Inter Miami. Alleen zag de ploeg die Lionel Messi net kocht dat als een nutteloze investering. Gueye had daar toch geen toekomst.

Daarop is dan toch het idee ontstaan dat RWDM Gueye rechtstreeks zou overkopen van KVO. Natuurlijk wilde de kustclub dan ook de voorziene 3 miljoen euro cashen. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de promovendus ging dan toch overstag.

RWDM betaalt nu 3 miljoen voor Gueye. KVO zal dat bedrag zelfs in één keer krijgen, want de Brusselse club trof een speciale regeling. Door interesten zal het transferbedrag zelfs nog wat oplopen In de praktijk zal RWDM dus zelfs meer betalen dan 3 miljoen voor Gueye. Veel geld voor een spits die vorig seizoen bij Real Zaragoza geen enkele goal of assist liet optekenen. Eerder bij KVO had gelukkig veel betere periodes, maar het is ook geen makkelijk karakter.