Nick Cassidy wint in Londen laatste Formule E-race van het seizoen, Stoffel Vandoorne wordt vijfde

De Nieuw-Zeelander Nick Cassidy (Envision) heeft zondag de zestiende en laatste ePrix van het seizoen gewonnen. Hij was de beste in de tweede race in Londen. Stoffel Vandoorne (DS Penske) kwam als vijfde over de streep. De Brit Jake Dennis (Avalanche-Andretti) was sinds zaterdag al zeker van de wereldtitel in de Formule E.