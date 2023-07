Het Kampioenschap bitterballen eten in Wijshagen, is een succes. — © roger dreesen

Oudsbergen

Extra subsidies moeten het gemeenschapsgevoel binnen de acht deelkernen versterken. In totaal trekt de gemeente 14.000 euro subsidie uit voor het kermisweekend in Wijshagen, de organisatie van Het Kasteel van Sinterklaas in Gruitrode en de Neerglabbeekse Feesten.