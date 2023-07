Koning Boudewijn en koningin Fabiola zoals je ze nog nooit zag

Dertig jaar geleden stierf koning Boudewijn op vakantie in het Spaanse Motril. Naar aanleiding van die verjaardag heeft het Hof nu enkele nooit eerder getoonde vakantiefoto verspreid. Meest opvallende is die van het koningspaar in een geel T-shirt.

Morgen, maandag 31 juli, zal het exact 30 jaar geleden zijn dat koning Boudewijn overleed in zijn vakantieoord in Motril, zegt het Paleis in een mededeling. “We herdenken de vijfde koning der Belgen door terug te blikken met enkele vakantiefoto’s uit het archief van de koninklijke familie.” Op de foto’s is Boudewijn onder meer te zien in de bergen, op blote voeten en met een witte hoed op poserend voor palmbomen. Maar ook met de jonge prins Filip.

Het meest opvallende beeld is dat van koning Boudewijn en koningin Fabiola in een geel T-shirt met daarop de Belgische vlag en het opschrift ‘Being Belgian is Beautiful’ of ‘Het is prachtig om Belg te zijn’.

Ter gelegenheid van welke gebeurtenis ze zich lieten overhalen op te poseren in het T-shirt is niet bekend maar het lijkt wel twijfelachtig dat ze het nadien nog gedragen hebben. Van ons koningspaar was geweten dat ze eerder klassiek gekleed liepen.

Koning Boudewijn zat van 1951 tot 1993 op de troon en werd na zijn dood opgevolgd door zijn broer prins Albert. Koningin Fabiola stierf in 2014.