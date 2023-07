Berre Peters fnuikt Martijn Colson in finale

Martijn Colson en Seppe Baetens knokten zich in Kinrooi verdiend naar de finale. Maar daarin toonden Dilsenaar Berre Peters en Wout Nuyttens zich de primussen van het pak. Bij de vrouwen was de eindzege andermaal voor het duo Ruysschaert-Vandesteene.

De eerste echte test kwam er voor het gelegenheidsduo Colson-Baetens in de kwartfinale. Daarin had het ervaren tweetal een tiebreak nodig om Tim Lemmens en Anshel Ver Eecke af te schudden (21-17, 12-21, 15-11). Na een vlotte halve finale waren het Berre Peters en Wout Nuyttens die in hun eerste finale van het seizoen meteen de hoofdprijs wegkaapten. Britt Ruysschaert en Els Vandesteene bevestigden hun favorietenrol voor de finales van het Belgisch Kampioenschap volgende week in Brussel. Thuisspeelster Fleur Baens en partner Birthe Wittock dwongen hen in de voorrondes nog knap tot een tiebreak, maar daarna gaf het topduo van het Sint-Niklase Sini-beachteam geen krimp meer.

© Bart Borgerhoff

EK U23: Bex sneuvelt in 16de finales

Annelore Bex liet de manche in Kinrooi schieten voor het EK U22 in Timisoara (Roemenië). Het Peltse toptalent (nog maar 17) schopte het aan de zijde van Ines Piret tot de zestiende finales, waarin een Oekraiëns tweetal in twee sets de betere was. Komend weekend tekenen Bex en Piret present in de eindstrijd van het BK in Brussel.