Ruta Meilutyte verbetert wereldrecord op 50m schoolslag tijdens WK zwemmen

In de finale zette de Litouwse 29.16 op de tabellen en daarmee deed ze veertien honderdsten van een seconde beter dan de 29.30 die ze zaterdag in de halve finales neerzette. Dat was dan weer een evenaring van het wereldrecord dat de Italiaanse Benedetta Pilato vorig jaar in Boedapest had gezwommen. In de finale was het zilver voor de Amerikaanse Lilly King, het brons ging naar Pilato.

Eerder dit WK baarde Meilutyte al opzien door na tien jaar weer de wereldtitel op de 100 meter schoolslag te veroveren. Haar eerste goud op een WK pakte ze op zestienjarige leeftijd.