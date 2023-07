TENNIS. Wickmayer is blij met eindzege als afsluiter van “superweek”, Zverev wint eerste toernooi sinds Masters 2021

Yanina Wickmayer was zondag in de wolken met haar eindzege in het dubbelspel op het WTA-toernooi in Warschau. Aan de zijde van Heather Watson won ze in de finale van thuisspeelsters Weronika Falkowska en Katarzyna Piter.

“Ik ben heel tevreden dat ik het dubbelspel heb gewonnen om zo deze superweek af te sluiten”, reageert ze. “Het is al mijn zesde titel dit jaar (met vijf zeges op ITF-niveau, red). Ik heb deze week echt goed gespeeld. Ik was heel positief ingesteld en slaagde erin agressief te spelen en solide te zijn vanop de baseline. Bij elke kans die ik kreeg, twijfelde ik niet om naar het net te gaan. Dat is heel bemoedigend voor het vervolg.”

In het enkelspel moest Wickmayer pas in de halve finales de duimen leggen voor ‘s werelds nummer 1 Iga Swiatek. “Het was lang geleden dat ik de kans had gekregen om tegen een top 10-speelster uit te komen. En dan nog het nummer 1! Het was heel interessant. Ik ben heel tevreden dat ik in de tweede set kon aanklampen. Zij geeft geen enkel punt weg en verdedigt ongelofelijk goed. Je moet altijd klaar staan om een extra bal te krijgen. Nu ga ik naar Praag waar ik de lijn hoop door te trekken.”

Gillé en Vliegen zien “veel positieve punten”

Sander Gillé en Joran Vliegen verloren zondag de finale van het dubbelspel in Hamburg maar van teleurstelling was achteraf geen sprake.

“We hebben onszelf weinig te verwijten”, zegt Gillé na het 7-6 (7/4), 6-3 verlies tegen Kevin Krawietz en Tim Pütz. “”De Duitsers speelden echt een uitstekende finale. Ze waren vooral indrukwekkend in het opslaan. We hadden enkele kansen (vier breakballen, red) maar die werkten zij telkens goed weg. We kennen hen al lang, vorig jaar ontmoetten we hen nog in de Davis Cup. Dit was een van hun beste prestaties.”

Anderhalve maand na hun verloren finale op Roland Garros speelden de Limburgers zondag op het Duitse gravel hun eerste finale op een ATP 500. “Er zijn veel positieve punten”, benadrukt Gillé. “We hebben een nieuwe kaap gerond in onze carrière met het bereiken van deze finale in een ATP 500-toernooi. We speelden vier goeie matchen, wat betekent dat we regelmatig zijn op een hoog niveau. Dat is belangrijk voor de rest van het seizoen. En we pakken opnieuw punten met het oog op de Masters. Maandag vertrekken we naar Washington om er de Amerikaanse tournee te starten. Het zijn heel andere omstandigheden. We hebben al even niet meer op hardcourt gespeeld, maar het vertrouwen is er.”

Geen tweede challengerzege voor De Loore

Joris De Loore (ATP-202) is er zondag niet in geslaagd het challengertoernooi in het Zwitserse Zug (145.000 euro) te winnen. In de finale moest de dertigjarige Bruggeling in 2 uur en 15 minuten met 3-6, 6-3 en 6-4 het onderspit delven voor het Franse eerste reekshoofd Arthur Rinderknech (ATP-80).

De Loore greep zo naast een tweede challengerzege. Begin januari won hij in het Portugese Oeiras een met 36.000 dollar gedoteerd Challenger 50. Het toernooi in Zug was een Challenger 125. Op de ATP-ranking maakt De Loore een sprong naar de 163e plaats. Daarmee is hij na David Goffin (ATP-100), Zizou Bergs (ATP-150) en Kimmer Coppejans (ATP-160) de vierde Belg op de ranking.

© REUTERS

Zverev wint voor eigen publiek eerste titel sinds Masters 2021

De Duitser Alexander Zverev (ATP 19) heeft in eigen land het ATP-graveltoernooi van Hamburg (1.831.515 euro) gewonnen. In de finale versloeg het vierde reekshoofd zondag de Serviër Laslo Djere (ATP 57) in twee sets.

Zverev haalde het met 7-5 en 6-3 na een uur en 50 minuten tennis.

Voor de 26-jarige Duitser is het zijn twintigste ATP-titel, de eerste sinds zijn eindzege op de Masters eind 2021 in Turijn.

De 28-jarige Djere blijft voorlopig steken op twee ATP-titels (Sardinië 2020, Rio 2019).

Zverev, de regerend olympisch kampioen van Tokio, volgt op de erelijst de Italiaan Lorenzo Musetti op. Die klopte vorig jaar in de finale de huidige Spaanse nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz. Musetti ging er deze week in de kwartfinales uit tegen Djere.

Cocciaretto steekt eerste WTA-titel op zak

De Italiaanse Elisabetta Cocciaretto (WTA 42) heeft zondag het WTA-toernooi in het Zwitserse Lausanne (gravel/259.303 dollar) op haar naam geschreven.

Het tweede reekshoofd versloeg in de finale de Française Clara Burel (WTA 84) met 7-5, 4-6 en 6-4. Het duel duurde twee uur en 45 minuten.

De 22-jarige Cocciaretto speelde haar tweede WTA-finale. Begin dit jaar werd ze runner-up in Hobart.

Ook leeftijdsgenote Burel stond voor haar tweede finale en mikte eveneens op een eerste titel. In 2021 was ze al eens verliezend finaliste in Lausanne (tegen de Sloveense Tamara Zidansek).

Cocciaretto volgt op de erelijst in Lausanne de Kroatische Petra Martic op.

© AP

Swiatek wint in haar geboortestad

‘s Werelds nummer een Iga Swiatek heeft zondag het WTA-toernooi in haar geboortestad Warschau (259.503 dollar) gewonnen. In de finale rekende de 22-jarige Poolse bijzonder snel af met de Duitse veterane Laura Siegemund (WTA-31). In 1 uur en 8 minuten maakte ze er 6-0 en 6-1 van.

In haar halve finale had Swiatek meer tegenstand ondervonden van Yanina Wickmayer (WTA-109). Die versloeg ze zondagmiddag met 6-1 en 7-6 (8/6), nadat de partij zaterdagavond bij 6-1 en 5-5 wegens regen stopgezet was.

Het is de vijftiende WTA-titel voor Swiatek, de vierde dit seizoen. Eerder dit jaar won ze Roland-Garros, haar vierde grandslamzege, en was ze de beste in Doha en Stuttgart.