Stunt in de Tour of niet, Lotte Kopecky draait de knop meteen om: “Het WK in Glasgow staat tien keer hoger”

De Tour de France Femmes was nog maar pas afgelopen, of groene trui en nummer twee Lotte Kopecky zat al met haar hoofd bij het WK in het Schotse Glasgow. “De knop zal heel snel omgedraaid zijn”, zei ze na de afsluitende tijdrit van de Tour.

Een voorbereiding op het WK: zo heeft Kopecky telkens de achtdaagse Tour de France Femmes benoemd. “En dat was echt geen leugen”, lachte ze. “Deze Tour was geen doel. Dat WK is en blijft mijn hoofddoel. Het WK staat tien keer hoger dan deze Tour.”

“Ik wou daarom echt fris aan de Tour beginnen. Om vooral dag na dag goed te herstellen. En dat is gelukt. Dag na dag had ik superfrisse benen. (Grijnst) Ik hoorde wel links en rechts vanuit de Belgische federatie dat ze liever hadden dat ik het de laatste twee dagen wat rustiger aan zou doen.”

Kopecky reist maandag rechtstreeks door naar Glasgow. “Eenmaal ik daar ben, zal de focus wel heel snel verlegd worden. De knop zal heel snel omgedraaid zijn. En ik zal er ook wel de nodige rust vinden om goed te herstellen. Ik had een enorm goed gevoel deze week. Ik ben blij dat ik dag na dag enorm goed herstelde. Ik hoop dat ik dat de komende zes dagen nog meer kan doen.”

De focus staat al op Glasgow, veel ruimte om de indrukwekkende Tour van haarzelf en Team SD Worx te vieren voorziet Kopecky zondagavond dus niet. “Ik ga het vanavond heel kalm proberen te houden. Het laatste wat ik wil, is nu een ziekte opdoen, of de conditie die ik nu heb op één of andere manier weggooien.”

Kopecky begint volgende week zondag op de piste aan het ‘Super-WK’ in Glasgow.