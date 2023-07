BK ATLETIEK. Nafi Thiam en Noor Vidts passen voor hordefinale in de regen, winnares 100 meter krijgt uitbrander na toptijd

Nafi Thiam en Noor Vidts hebben zondag op het BK atletiek in Brugge forfait gegeven voor de finale van de 100 meter horden. De zevenkampsters wilden in de regen geen blessurerisico’s nemen.

In de reeksen had Vidts met 13.42, 25 honderdsten boven haar persoonlijk record, nog de derde tijd neergezet. Thiam was zesde in 13.66, 45 honderdsten boven haar persoonlijk record. In de finale verschalkte de 21-jarige Yanla Ndjip-Nyemeck de ervaren Anne Zagré met 13.09 versus 13.13. Beiden komen tekort voor een WK-selectie.

Thiam vertrok na de reeksen naar huis zonder de pers te woord te staan. Vidts maakte wel tijd voor een babbel. Die laatste won brons in het kogelstoten met 13m99, 44 centimeter onder haar persoonlijk record. “Ik ben tevreden over mijn BK”, zei de regerende wereldkampioene in zaal na afloop. “Bij het kogelstoten voelde ik mij goed, maar de afwerking moet nog beter. De reeksen van de horden waren gezien de weersomstandigheden ook goed. Eigenlijk wilde ik ondanks de regen ook de finale lopen, maar ik kreeg mijn benen niet warm en vond het uiteindelijk het risico niet waard.”

Ondanks een verstoorde voorbereiding door achillespeesklachten, ziet Vidts het WK binnen drie weken in Boedapest wel zitten. “Op training gaat alles goed, dus ik heb er wel vertrouwen in”, klinkt het. “Echt veel bijsturing heb ik niet meer nodig, alleen wat finetuning. Dat ik in de laatste voorbereidingswedstrijden geen persoonlijke records verbeter, is normaal. Als meerkamper ben je dan nog in volle voorbereiding. Het is pas op het WK dat het moet gebeuren”, besloot ze.

Crestan wint 800 meter van Europees topniveau

Eliott Crestan heeft zondag in Brugge de Belgische titel veroverd op de 800 meter. Hij haalde het in een wedstrijd van hoog internationaal niveau voor Pieter Sisk en Tibo De Smet.

De winnende chrono van Crestan bedroeg zondag een eerder bescheiden 1:46.90, maar het was vooral de titel die van tel was. De Namenaar komt uit blessure en dus was Tibo De Smet, die zich vorige week nog voor de Olympische Spelen plaatste, favoriet. Die laatste liet echter tactische steken vallen en was pas derde in 1:47.37. Pieter Sisk was tweede in 1:47.18.

De slotversnelling van Crestan was behoorlijk indrukwekkend. “En dat geeft vertrouwen richting WK”, zei hij na afloop. “Door een hamstringblessure heb ik nog maar één snelheidstraining kunnen doen, en toch is mijn eindspurt alweer present. De drie weken die nog resten tot het WK heb ik echt wel nodig, maar ze kunnen volgens mij volstaan om mijn topvorm te bereiken. Mijn tactiek vandaag was vooral om nooit op kop te komen in de stroken tegenwind, en dat is de juiste aanpak gebleken.”

De Smet was logischerwijs ontgoocheld. “Ik ben boos op mezelf, want ik liep als een beginner”, vertelde hij. “Ik maakte domme fouten. In de start liep ik te snel en in het slot liet ik Eliott zomaar door. Ik heb al bewezen dat ik heel hard kan lopen, maar tactische races goed aanpakken blijft toch een werkpunt. Hopelijk maak ik op het WK, waar ik op de halve finales mik, niet weer dezelfde fouten.”

Ponette loopt degelijke chrono ondanks striemende regen

Helena Ponette heeft zondag de 400 meter gewonnen op het BK atletiek in Brugge. In de striemende regen liep ze een erg degelijke 52.26. Ze lijkt zich op te mogen maken voor individuele WK-deelname.

Het persoonlijk record van Ponette staat sinds enkele weken op 51.71. Daar kwam ze ondanks de omstandigheden dus aardig bij in de buurt. Ze haalde het zondag voor titelverdedigster Naomi Van Den Broeck, die 52.61 klokte. Voor aanvang van het BK was Ponette al 35e op de World Ranking, terwijl de top 36 naar Boedapest mag afreizen. Vermoedelijk schuift ze nog wat op en is ze zo gekwalificeerd. Van Den Broeck komt tekort.

“Er was veel wind, veel regen én de piste is zwaar versleten. De omstandigheden waren dus allesbehalve goed”, zei Ponette na afloop. “En dus denk ik wel dat ik een sterke prestatie heb neergezet. Ik ben tevreden. Mijn start was bewust stevig. Op het einde voelde ik Naomi naderen, maar ik ben blij dat ik ze heb kunnen afhouden. Ik denk wel dat het WK nu binnen is en daar probeer ik door de reeksen te komen.”

Vooral met de Cheetahs, die sterker dan ooit zijn, lijkt er in Boedapest kans op succes. “De hele ploeg is inderdaad goed op dreef dit seizoen”, ziet ook Ponette. “Finale moet het minimumdoel zijn en daarna kijken we wel wat er nog meer mogelijk is.” Of Ponette ook de Mixed Relay loopt, is nog geen uitgemaakte zaak. “Dat zouden we na het BK bespreken, maar het riskeert natuurlijk allemaal een beetje veel te worden”, besluit ze.

Doom wint 400 meter en maakt sterke indruk

Alexander Doom heeft zondag in Brugge zijn nationale titel op de 400 meter verlengd. Ondanks felle regen klokte hij een aardige 45.83.

De drie broers Borlée stuurden hun kat naar het BK, net als hun trainingsmaatje Jonathan Sacoor. Doom, die vorige week zijn persoonlijk record nog op 45.28 bracht, haalde het voor Florent Mabille (46.34) en Robin Vanderbemden (46.53).

“Gezien de omstandigheden is dit goed”, besefte Doom na afloop. “Christian Iguacel vertrok als een raket, en dat hielp mij wel, want zo had ik een mikpunt. Zaterdag in de reeksen had ik geen goed gevoel, maar vandaag voelde het veel beter. Dit geeft weer wat extra vertrouwen richting WK. En ik denk ook dat ik nu zeker mag zijn van individuele deelname.” Via de World Ranking zal Doom inderdaad naar Boedapest mogen.

Het seizoensbegin van Doom werd verstoord door een blessure, maar hij lijkt net op tijd in vorm. “Er resten nog drie weken waarin ik eerst nog héél even stevig ga doortrainen om daarna op teamstage in Turkije vooral uit te rusten”, zegt hij over zijn trainingsplanning. “Vorig jaar was ik negentiende op het WK. Nu wil ik graag beter doen”, zegt Doom over zijn ambities in Boedapest. En dan zijn er nog de Belgian Tornados. “Kevin en Jonathan Borlée hebben misschien een moeilijk seizoen, maar Dylan Borlée en ikzelf hebben persoonlijk records gelopen en ook anderen zijn goed op dreef. Ik geloof wel dat we er weer zullen staan met de Tornados.”

Nkansa gaat onder BR van Kim Gevaert

Delphine Nkansa heeft zondag de 100 meter gewonnen op het BK atletiek in Brugge. De Europese beloftekampioene op de 200 meter ging met 11.03 onder het Belgisch record van Kim Gevaert, maar de wind blies veel te fel in de rug voor homologeerbare prestaties.

In Brugge stond er zondag een rugwind van liefst 5.2 meter per seconde, terwijl maximaal 2.0 meter is toegestaan voor legale prestaties. En toch blijft het wel opvallend dat er voor het eerst een Belgische atlete sneller gaat dan Kim Gevaert. Nkansa, die een persoonlijk record heeft van 11.22, had overigens geen concurrentie van Rani Rosius, die geblesseerd is.

“Dit is superleuk”, zei Nkansa na afloop. “Ik weet ook wel dat het met die wind weinig voorstelt, maar het is toch goed voor het vertrouwen om zo snel te lopen. Dat had ik niet verwacht, omdat ik nog niet hersteld ben van het EK voor beloften. Ik heb trouwens al een paar keer met Kim Gevaert gesproken. Ze is heel sympathiek en moedigt mij aan. Op een dag hoop ik haar tijden te verbeteren zonder te veel rugwind nodig te hebben.” Via de World Ranking mag Nkansa meer dan waarschijnlijk naar het WK op de 100 meter. Haar rankingscore op het BK wordt aangepast met een windcorrectie, maar dan nog doet ze een goede zaak.

Lang kon Nkansa niet genieten van haar topprestatie in Brugge. Meteen na de wedstrijd kreeg ze een geweldige uitbrander van bondstrainer Patrick Himschoot, omdat ze vorige week niet meedeed aan een 4x100 meter in Londen. “Ik had overal pijn na het EK beloften. Het was niet mogelijk om daar te lopen”, luidde het antwoord van Nkansa op de uitval van Himschoot.

Laus haalt eerste nationale titel binnen op de 800m

Camille Laus heeft zondag in Brugge de nationale titel veroverd op de 800 meter, haar nieuwe discipline. Ze won in 2:05.35, een chrono die naar alle waarschijnlijkheid niet zal volstaan voor WK-kwalificatie.

Het persoonlijk record van Laus, die pas dit jaar overstapte van 400 naar 800 meter, staat sinds kort op 2:01.35. De felle wind in Brugge maakte het onmogelijk om bij die tijd in de buurt te komen. Op de World Ranking staat Laus niet hoog genoeg voor WK-selectie, en de rechtstreekse limiet van 1:59.80 was een beetje hoog gegrepen.

“De chrono is niet goed, en toch ben ik tevreden”, zei Laus na afloop van het BK in Brugge. “In dit weer was er niet meer mogelijk. Ik heb voor de eerste keer een 800 meter van de kop af gecontroleerd, en dat is een goede leerschool. Winnen was hier het belangrijkste en dat is gelukt. In de opwarming voelde ik mij toch wat vermoeid, want het was de eerste keer dat ik de 800 meter twee dagen na elkaar liep, dus ik was benieuwd wat het zou geven.”

Laus beseft dat ze het WK in Boedapest in principe niet zal halen, maar ziet toch nog een opening. “Top 36 op de World Ranking wordt onmogelijk voor mij, maar ik ga toch eens bespreken met de federatie of er niets mogelijk is. Ik ben toch ter plaatse voor de 4x400 meter”, besloot ze.