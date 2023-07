VIDEO. Wielericoon Annemiek van Vleuten in tranen nadat ze van het podium valt in laatste Tour: “Ik weet niet wat er misliep”

Geen ultieme bekroning voor Annemiek van Vleuten. De wereldkampioene moest zaterdag bergop haar meerdere erkennen in Demi Vollering en zondag viel ze zowaar nog van het eindpodium van de Tour, ten voordele van Lotte Kopecky. Vierde in haar laatste Ronde van Frankrijk (de 40-jarige Nederlandse stopt ermee na dit seizoen) en dat kwam hard aan.

“Ik weet niet wat er misliep de laatste twee dagen, maar ik ben in ieder geval niet de Annemiek die ik kan zijn”, aldus Van Vleuten bij de NOS. “Dit is natuurlijk super zuur in mijn laatste Tour de France. Op de Col du Tourmalet zaterdag voelde ik me ziekjes worden. Dat zette zich niet echt door, maar ik voel me in ieder geval niet zo lekker als ik me normaal voel.”

Ook zondag liep het niet zoals gewenst, met een veertiende plek in de afsluitende tijdrit. “Ik ging er vol voor om het podium te behouden, maar ik had al snel door dat het moeilijk zou worden. Ik was echt heel goed tot en met dag zes, maar in het slotweekend was ik niet goed en dan hoor je hier ook niet op het podium thuis. Ik vind het heel jammer dat ik van het podium val, vooral omdat de ploeg de hele week voor me heeft gewerkt.”

Vorig jaar won Van Vleuten nog de drie grote rondes. Dit jaar schreef ze opnieuw de Giro en Vuelta op haar naam. Verliezen is de Nederlandse dus niet gewoon.

“Normaal gesproken kan ik de meiden die gisteren bij me bleven gewoon hebben. Ik heb vandaag gestreden voor wat ik waard was in de hoop om het podium te behouden, maar het is niet gelukt. Gelukkig heb ik vorig jaar de Tour gewonnen. Deze wedstrijd houdt een mooie plek in mijn hart.”