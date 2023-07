Leopoldsburg

Het wisselvallige weer stak zaterdag stokken in de wielen van het jaarlijkse HD-treffen in Leopoldsburg. Trouwe bezoekers uit Nederland en Duitsland lieten hun motor op stal en tijdens de buien viel de carrousel van motoren in de Kampse dorpskom bij momenten stil. Maar op de sfeer in het centrum viel niets aan te merken.