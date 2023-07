Lommel eert tourheld Jordi Meeus na fabelachtige winst op de Champs-Elysées

Het was al meteen na de meet duidelijk dat ze in de woonplaats van Jordi Meeus deze tour de force niet ongemerkt zouden laten voorbij gaan. Maar eerst moesten er de voorbije dagen nog afspraken en een viertal na tour criteriums worden afgewerkt. Zaterdag won Meeus nog de 60ste ‘Mijl van Mares’ vlak over de grens in Maarheeze. Maar zondagnamiddag was het dan zo ver en verzamelde een massa aan Café Heuvelhof in het Lommelse Heide-Heuvel om hun held gepast te eren. Hij is iets na 17 uur op het podium verschenen terwijl zijn werd gescandeerd.

© Geert Van Baelen