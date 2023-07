Als 23-jarige ging hij tegen Union de fans gaan sussen: is Théo Leoni de speler die Anderlecht erbovenop kan helpen?

De roep klinkt steeds harder. Heel wat Anderlecht-fans willen dat Théo Leoni (23) komt. Het paars-witte middenveld was nergens tegen Union tot het jeugdproduct inviel. RSCA haalt straks nog een nieuwe centrale man, maar de tijd lijkt rijp om Leoni eens in de basis te droppen tegen Antwerp. Waarom is een laatbloeier met slechts acht matchen bij de A-kern opeens de hoop/ chouchou van de Anderlecht-aanhang?