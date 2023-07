Demi Vollering wint de Tour de France Femmes en kan dat nauwelijks geloven: “Het moet allemaal nog een beetje landen”

Demi Vollering heeft zondag de Tour de France Femmes gewonnen. De 26-jarige renster van SD Worx had zaterdag de achtdaagse rittenkoers in feite al naar zich toegetrokken, maar moest de afsluitende tijdrit in Pau nog wel heelhuids zien door te komen. Dat lukte. Vollering werd tweede achter haar Zwitserse ploeggenote Marlen Reusser.

Vollering was zaterdag veruit de beste in de koninginnenrit naar de Col du Tourmalet. Met een aanval 5 kilometer onder de top liet ze Annemiek van Vleuten achter en passeerde ze niet veel later de voorop rijdende Poolse Katarzyna Niewiadoma. Met de ritwinst, haar eerste ooit in de Tour, nam ze de leiderstrui over van haar ploeggenote Lotte Kopecky.

Vollering kon het kort na de finish nog niet helemaal geloven dat ze net de Tour de France Femmes had gewonnen. De basis voor de zege zat volgens de 26-jarige wielrenster van SD Worx niet alleen in hard werken, maar ook in de goede balans die ze heeft gevonden.

“Natuurlijk heb ik hard gewerkt, maar het is niet alleen hard werken, het is erin geloven”, zei Vollering na de afsluitende tijdrit in Pau. “Ik weet het niet precies, het is zo veel samen. Je hebt een droom waar je hard voor werkt, maar je moet jezelf ook rustig houden en een goede balans in je leven vinden om het te kunnen doen.”

Dat gevoel en die rust leverden haar haar eerste zege in een grote ronde op.

“Dit jaar heb ik me heel het jaar gewoon goed gevoeld en heel stabiel, samen met Anna die mijn trainingsschema’s maakt”, verwees ze naar haar ploegleidster en voormalig wereldkampioene en olympisch kampioene, Anna van der Breggen. “Volgens mij moet het nog een beetje landen dat ik zojuist de Tour de France heb gewonnen (lacht). Ik denk dat ik nog wel een paar dagen met de familie nodig ga hebben om alles te laten bezinken. Misschien komt het besef vanavond al een beetje wanneer ik het ga vieren met de ploeg. Ik kan in ieder geval niet wachten totdat deze chaos een beetje voorbij is en ik een beetje op adem kan komen.”

“Ik was vanmorgen eigenlijk iets te relaxt”, zei ze later aan de NOS. “Ik had natuurlijk best wel veel marge op mijn concurrenten voorafgaand aan de tijdrit. Ik had op voorhand een aantal doelstellingen gemaakt voor deze Tour de France. Een ervan was natuurlijk zaterdag, de Col du Tourmalet, maar ik wilde ook heel graag een goede tijdrit rijden op de slotdag met het oog op de toekomst. Ik wil namelijk met een goed gevoel naar het WK tijdrijden toe en daar was deze zondag heel belangrijk voor.”