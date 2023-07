Eric Vanderaerden in zijn gele trui. — © Archief Het Nieuwsblad

Vijf dagen droeg Eric Vanderaerden (61) de gele trui in de Tour. Vijf gele truien, waarvan hij er geen enkele meer heeft. “De laatste heb ik uitgeleend aan het Modemuseum in Hasselt. Toen ik de trui ging terugvragen, was ze verdwenen.” De tip van een voormalig museumdirecteur brengt nu hoop.