Houthalen-Helchteren/Genk

Wie ’s nachts een huisarts nodig heeft, kan daarvoor enkel in de wachtpost van zijn regio terecht. Maar inwoners van Houthalen-Oost moeten daardoor naar Beringen of Hasselt (’s nachts), terwijl de wachtpost in Genk vlakbij is. Kan dat niet eenvoudiger?