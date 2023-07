Emotionele Lotte Kopecky kan podiumplaats in de Tour zelf niet geloven: “Ik weet niet wat mij overkomt”

“Niet slecht voor een sprinter”, kreeg Kopecky meteen na aankomst een stelling voorgeschoteld. “Neen, inderdaad niet”, reageerde de Belgisch kampioene. “Ik weet niet wat mij overkomt. Ik kwam naar de Tour met een goede vorm, maar dat dit zou gebeuren? Neen, dit is echt boven mijn verwachtingen. Aan een podium heb ik nooit gedacht”.

Kopecky en Vollering: de twee koninginnen van deze Ronde van Frankrijk.

Kopecky eindigde uiteindelijk enorm knap als derde in de tijdrit, na haar ploeggenotes Marlen Reusser en Demi Vollering. In de eindstand wipt ze voorbij Annemiek Van Vleuten en Katarzyna Niewiadoma met wie ze in dezelfde tijd eindigt. Op basis van de honderdsten mag Kopecky de tweede plek in de eindstand claimen. Een ongelooflijke prestatie.

“Ik heb mezelf toch wel verrast. Vooral gisteren”, aldus Kopecky later in het flashinterview. “Deze week was meer dan ik ooit had gedacht. Het is gek geweest om de hele Tour in het geel te rijden en vandaag winnen we dan ook de Tour met Demi. Het kon niet perfecter gaan. Of dit mijn beste tijdrit ooit was? Dat weet ik niet. Ik had een heel goed pace plan opgesteld met Loïc Segaert (de broer van Alec Segaert en coach bij Lotto Dstny, red.) en ik kon heel veel kracht zetten op mijn benen. Dat had ik niet verwacht na gisteren. Het was spannend, maar het is gelukt. Ongelooflijk.”

