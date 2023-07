Oersterke Lotte Kopecky rijdt fantastische tijdrit en wipt naar tweede plek in de Tour, Demi Vollering pakt de eindzege

Lotte Kopecky kan alles. Dat heeft de Belgische kampioene bewezen in de slottijdrit van de Tour des Femmes. Kopecky knalde naar een derde plek (ploegmate Marlen Reusser won) en sprong zo over wereldkampioene Annemiek van Vleuten én Katarzyna Niewiadoma naar de tweede plek.

Kopecky - die ook een rit won en de groene trui pakt - had uiteindelijk 21 honderdsten over op de Poolse. Demi Vollering reed in het geel glansrijk naar haar eerste Toureindzege.

Dadelijk meer.

Uitslag:

1. Marlen Reusser

2. Demi Vollering +10”

3. Lotte Kopecky +38

4. Grace Brown +40”

5. Riejanne Markus +49”

Eindstand:

1. Demi Vollering

2. Lotte Kopecky +3’03”

3. Katarzyna Niewiadoma +3’03”

4. Annemiek van Vleuten +4’48”

5. Juliette Labous +5’21”