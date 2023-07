VIDEO. Hoe is het mogelijk? Favoriete Marlen Reusser wordt tijdrit Tour des Femmes gehinderd door motor en busje

Het is al wat geweest in de Tour des Femmes qua incidentjes en zondag was het opnieuw van dat. Europees kampioene Marlen Reusser zette een toptijd neer in de afsluitende tijdrit, maar de Zwitserse van SD Worx werd onderweg wel opgehouden door een motor en busje van UAE. Gelukkig kon Reusser in een bocht - aan hoge snelheid - zonder ongelukken passeren...