Kanye West mag na acht maanden terug Twitteren

Kanye ‘Ye’ West (46) is na een schorsing van acht maanden terug welkom op X, een week geleden nog gekend als Twitter. Het profiel van de rapper werd zaterdag terug beschikbaar gemaakt.

Eind vorig jaar werd West van Twitter verbannen nadat hij een afbeelding postte waarop een hakenkruis en davidster te zien waren. Hij deed dat om te tonen “dat hij iedereen graag ziet”, klonk het. Even context: vlak daarvoor was de rapper te horen in een praatprogramma, waarin hij vertelde dat “we moesten stoppen met de nazi’s steeds opnieuw te beledigen. Ik hou van joodse mensen, maar ik hou ook van nazi’s”.

Het was nog maar de start van een bizar gesprek waarin West wild om zich heen schopte. Achteraf maakten velen zich zorgen om de mentale gezondheid van de artiest, die eerder vertelde een bipolaire stoornis te hebben. Voor Twitter-topman Elon Musk was het echter de druppel die de emmer deed overlopen. West had immers al verschillende waarschuwingen gekregen na het plaatsen van antisemitische en racistische berichten.

Volgens Amerikaanse media hangen er bepaalde voorwaarden vast aan de online terugkeer van West. Zo mag hij - nogal wiedes - geen antisemitisch of ander schadelijk taalgebruik hanteren, zijn profiel niet meer gebruiken om geld te verdienen en zullen er geen advertenties meer bij zijn tweets verschijnen. De rapper heeft momenteel 31,5 miljoen volgers op X. Hij postte nog geen nieuwe berichten sinds zijn account weer beschikbaar is.