Keulen meldt zich om Genkse rechtsachter Rasmus Carstensen te huren

Rasmus Carstensen (rechts) kwam twee weken geleden nog in actie in de laatste oefenmatch tegen Burnley. — © Isosport

Met Daniel Munoz en Angelo Preciado nog voor zich in de pikorde heeft Rasmus Carstensen (22) voor het tweede seizoen op rij weinig uitzicht op speelkansen. KRC Genk staat daarom open voor een uitleenbeurt. Onder meer Bundesligaclub FC Keulen heeft zich gemeld om de Deense rechtsachter te huren. Ook de gesprekken met de Spaanse tweedeklasser Elche over een uitleenbeurt van middenvelder Nicolas Castro (22), die in hetzelfde schuitje zit als Carstensen, lopen volop. Beide spelers maakten zaterdag geen deel uit van de wedstrijdkern van KRC Genk in Molenbeek.