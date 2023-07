Familie die omkwam in de wildernis bereidde zich enkel voor via filmpjes op YouTube

Rebecca Vance, haar 14-jarige zoon en haar zus Christine waren niet voorbereid om in de natuur te gaan leven. Ze hadden geen enkele ervaring en hun enige voorbereiding waren filmpjes die ze op YouTube zagen. Minder dan een jaar nadat ze in hun avontuur waren gestapt, stierven ze van ontbering.

Vorige week brachten we het verhaal van het gezin uit Colorado Springs dat het jachtige leven achter zich liet om zelfvoorzienend te gaan leven in de ongerepte natuur bij de Rocky Mountains. Zonder luxe en comfort. Slapen in een tent, eten wat de natuur hen bood en verder blikvoeding.

“Het waren nochtans geen echte avonturiers. Ze waren hooguit gaan kamperen”, zegt familielid Trevala Jara.

Rebecca “Becky” Vance (42) kwam op het idee. Ze wilde rust in haar leven en na corona maakte ze zich zorgen over de toekomst van haar gezin en van de VS in het algemeen.

“Ze was afstandelijk en introvert, iemand die graag alles voor zichzelf hield”, zei Trevala Jara donderdag. “Maar als ze het voor je had, kon je haar alles vragen en was ze totaal een andere persoon. Ze kon goed luisteren. We hebben nooit begrepen waarom ze die radicale stap in haar leven wilde zetten en hebben haar gesmeekt om thuis te blijven of om toch zeker de natuur niet in te trekken. We wezen haar ook op de valkuilen. Maar ze had haar keuze gemaak en week daar niet van af.”

Haar 14-jarige zoon moest mee, ook al stond hij er niet voor te springen om te leven zonder tv en zonder tablet. Maar het was net dat wat zijn moeder wilde. Christine, de 41-jarige zus van Rebecca, wilde aanvankelijk niet mee, maar deed het voor haar zus. Om haar te beschermen. En zo vertrokken ze vorig jaar.

Maar, zoals de familie vreesde, heeft het avontuur niet lang geduurd. Vorige week zijn hun stoffelijke resten geïdentificeerd.

Uit de autopsie is intussen gebleken dat ze al in de winter stierven in de buurt van Gold Creek Campground in Gunnison County. Ze konden geïdentificeerd worden aan de hand van DNA-onderzoek.

De winter was ongemeen streng geweest. In hun tentje waren ze daar niet op voorbereid. In feite waren ze nergens op voorbereid. Ze hadden geen ervaring als avonturier. Hun enige voorbereiding, zegt een familielid, waren filmpjes die ze op YouTube bekeken over overleven in de wildernis.

Toxicologische tests zullen de oorzaak en de manier van overlijden van elk slachtoffer moeten bepalen, maar dat onderzoek kan nog weken duren.