Oudsbergen

Paarden in de weides, paarden in de stallen, paarden als decoratie in iedere ruimte van de B&B. Wie bij Eric en Marie-Paul logeert in De Blauwe Maaten ziet meteen welke passie het koppel graag deelt met de gasten. “Al ontvangen we ook veel fietsers, wandelaars en andere dierenliefhebbers. Sommigen brengen zelfs hun kat, papegaai of goudvissen mee.”