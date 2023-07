Dronken personen bestuurlijk aangehouden in Dilsen en in politiecel gezet

Een 27-jarige man uit Maasmechelen is zondagmorgen rond 7 uur dronken aangetroffen op de Rijksweg ter hoogte van de Alphorn in Dilsen. De man liep op kousen en in ontbloot bovenlijf. De Maasmechelaar was niet meewerkend en hij werd ter ontnuchtering opgesloten in de politiecel. Bijkomend was er nog een melding van een vechtpartij waarbij een voertuig is vertrokken. Het voertuig kon onderschept worden. Bestuurster was eveneens dronken en werd eveneens bestuurlijk aangehouden. Bij controle van het voertuig trof de politieploeg speed, cannabis en drug parafernalia aan. Huiszoeking is eveneens positief. De nodige pv’s werden opgesteld.