Ex-Miss België Kedist Deltour verloofd met MMA-vechter Keita Losene

Dat is dan wat je een goed weekend noemt. Voormalig Miss België Kedist Deltour (26) deelde via Instagram dat ze ten huwelijk is gevraagd door haar vriend, kooivechter Keita Losene.

Met de klassieker ‘She said yes’ kondigden zowel Losene als Deltour hun verloving aan op sociale media. De MMA-vechter ging zaterdagavond door de knieën voor zijn verloofde. Hij deed dat zelfs met een gebroken been, dat hij opliep tijdens de titelkamp in Praag. Op het filmpje is te zien hoe Losene de pijn verbijt terwijl hij Deltour voor een volle zaal én in de ring ten huwelijk vraagt. Liefde gaat boven alles, nietwaar.

Deltour, die in 2021 ons land vertegenwoordigde als Miss België, is al een viertal jaar samen met Losene. Even gingen ze kort uit elkaar, nadat hij regelmatig in opspraak kwam door zwarte straatgevechten. “De mediastorm rond hem werd me te veel”, vertelde ze toen aan deze krant. “Dat was echt heel erg. Telkens als hij negatief in het nieuws kwam, werden mijn naam en titel daarbij betrokken. Alsof ik daar iets mee te maken had. Daardoor kon ik me niet concentreren op mijn werk. Ik was toen blij dat ik naar Amerika kon vertrekken om het allemaal achter mij te laten.”

Maar een paar maanden later vonden ze elkaar toch terug. En Deltour maakte er nooit een geheim van dat ze stiekem hoopte op een huwelijksaanzoek. “Hij is de eerste jongen bij wie ik voel: met hém wil ik trouwen, een mooi huisje, een mooi kindje.”