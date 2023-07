VIDEO. Romelu Lukaku lijkt nu ook Juventus op te geven in opvallend filmpje: “Die deal zal niet doorgaan”

We zijn bijna augustus en Romelu Lukaku weet nog steeds niet waar zijn toekomst ligt. Op het sociale medium TikTok verscheen er bovendien een opvallend filmpje. Daarin is te zien hoe Big Rom in zijn chique auto stapt terwijl hij omringd wordt door fans. Er wordt zowel Italiaans als Nederlands gesproken. Eén omstaander zegt: “Als je naar Juventus gaat, nooit Forza Juve zeggen, hé.” Daarop glimlacht de spits en zegt hij: “Dat gaat nooit gebeuren.”

Vlak daarna zegt Lukaku ook nog: “Ik denk niet dat de deal zal doorgaan.” Weet hij meer? Verschillende (Italiaanse) media trekken er alvast hun conclusies uit. Het blijft alvast een hele soap. Romelu Lukaku is voorlopig nog altijd eigendom van Chelsea, maar is niet mee met de club op tournee in Amerika. Hij moet zich in België in conditie houden nadat een definitieve overgang naar zijn oude club Inter helemaal afsprong.

Eerder in zijn carrière had Lukaku overigens ook al eens negatief geantwoord op een vraag over een overgang naar Juventus. “Nooit, nooit, nooit, nooit, nooit”, klonk het toen. Maar wat als de topclub uit Turijn nu opeens de enige mogelijkheid is eens ze Vlahovic hebben verkocht? Of wordt het dan toch een overgang naar Al-Hilal in Saudi-Arabië? (jug)