Sterke Yanina Wickmayer dwingt nummer één van de wereld Iga Swiatek tot een spannende tiebreak, maar grijpt naast finale

Yanina Wickmayer (WTA 109) heeft zich zondag niet kunnen plaatsen voor de finale van het WTA-toernooi in de Poolse hoofdstad Warschau (hard/259.503 dollar). In de halve finales ging onze landgenote in twee sets onderuit tegen de Poolse nummer een van de wereld Iga Swiatek: 6-1 en 7-6 (8/6) na 1 uur en 55 minuten.

De partij was zaterdag reeds van start gegaan, maar moest toen in het slot van de tweede set wegens regen stopgezet worden. Zondag wist Wickmayer nog een tiebreak uit de brand te slepen, maar daarin trok Swiatek aan het langste eind.

De Poolse neemt het zondag in de finale op tegen de Duitse veterane Laura Siegemund (WTA 31). Die schakelde haar landgenote Tatjana Maria (WTA 65) met 5-7, 6-3 en 6-4 uit. De 35-jarige Siegemund gaat voor een derde WTA-titel, in 2016 won ze in Bastad, in 2017 in Stuttgart.

Opnieuw in de top 100

Swiatek hoopt op een vijftiende WTA-titel, de vierde dit seizoen. Eerder dit jaar won ze Roland Garros, haar vierde grandslamzege, en was ze de beste in Doha en Stuttgart. Wickmayer heeft vijf titels op haar palmares: in 2019 won ze in Oeiras en Linz, in 2010 in Auckland, in 2015 in Tokio en in 2016 in Washington.

Iga Swiatek — © EPA-EFE

Na haar eerste halve finale op een WTA-toernooi sinds haar comeback, komt Wickmayer opnieuw de top honderd van de wereld binnen. Maandag is ze de nummer 93 in het vrouwentennis. Een twaalfde plaats, in het voorjaar van 2010, is haar hoogste notering.