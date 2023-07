Zwitserland en Noorwegen geplaatst voor achtste finales WK vrouwenvoetbal, gastland Nieuw-Zeeland uitgeschakeld

Zwitserland speelde in Dunedin gelijk tegen Nieuw-Zeeland (0-0) en werd met vijf punten groepswinnaar. De Noren klopten de Filipijnen met 6-0 in Auckland en redden zo in extremis hun vel. Ze mogen met vier punten als tweede door naar de volgende ronde.

Dat is vooral erg zuur voor gastland Nieuw-Zeeland, dat met vier ook punten op de derde plaats strandt en zo uitgeschakeld is. Hun droom zit erop.