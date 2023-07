PSV en Atalanta willen Charles De Ketelaere (die wacht op signaal van AC Milan)

Waar ligt de toekomst van Charles De Ketelaere (22)? De Belgische dribbelaar kwam vorig seizoen niet verder dan 1 assist bij AC Milan dat hem voor 35 miljoen had gekost en de vraag is of hij in San Siro kan blijven. Voorlopig is de Ketelaere alleszins mee op de Amerikaans tournee van Milan en zette hij vorige vrijdag een penalty om in de strafschoppenreeks tegen Juventus (2-2). Woensdag wacht Barcelona, maar wat daarna?