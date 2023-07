Lotte Kopecky begint om 16u55 aan haar ultieme jacht op het Tourpodium, ontdek hier starttijden van haar concurrentes

Even een kleine stand van zaken. De Belgische staat momenteel vierde op 2’35” van haar ploeggenote Demi Vollering, die zonder ongevallen de Tour wint. Wil Kopecky het eindpodium halen van de Tour de France Femmes, moet ze ofwel Katarzyna Niewiadoma of Annemiek van Vleuten nog voorbij in de stand. De Poolse staat tweede en telt 45 seconden marge, Van Vleuten amper 7 luttele seconden. Alles kan dus nog, na 22.9 kilometer tegen de klok weten we het.

De voornaamste starttijden op een rijtje 16u16 – Sanne Cant 15u17 – Julie De Wilde 15u27 – Marthe Truyen 15u45 – Julie Van de Velde 16u19 – Justine Ghekiere 16u37 – Cedrine Kerboal 16u39 – Riejanne Markus 16u41 – Erica Magnaldi 16u43 – Amanda Spratt 16u45 – Ricarda Bauernfeind 16u47 – Cecile Uttrup Ludwig 16u49 – Ane Santesteban 16u51 – Juliette Labous 16u53 – Ashleigh Moolman Pasio 16u55 – Lotte Kopecky 16u57 – Annemiek van Vleuten 16u59 – Katarzyna Niewiadoma 17u01 – Demi Vollering