Inbrekers stelen iPads uit Lommelse basisschool: “Jammer voor onze kinderen”

Er wordt verslagen en vol onbegrip gereageerd bij de directie van het schooltje in Lommel-Barrier. “Om binnen te raken werden twee deuren helemaal geforceerd, die van het secretariaat en de aansluitende bergruimte”, doet schooldirecteur Hilda Van der Beeuren haar relaas. “Er werden 6 iPads ontvreemd wat natuurlijk heel spijtig is voor de kinderen.” De diefstal werd donderdag opgemerkt. “De inbraak moet ergens na dinsdag zijn gebeurd, want toen zijn er nog collega’s op school geweest om klussen uit te voeren en was alles in orde. Donderdag merkte een collega de vernielingen op en ben ik onmiddellijk ter plaatse gekomen. We hebben de politie verwittigd.”

Het is niet de eerste keer dat de school het slachtoffer werd van een inbraak. “Een aantal jaren geleden is het nog eens gebeurd”, stelt Van der Beeuren. “En ook deze keer hadden we de indruk dat de dieven echt wel wisten waar ze moesten zoeken. Ze zijn ook selectief te werk gegaan, want er stonden ook computers die ze ongemoeid lieten.” Voor de school is het een opdoffer. “De gestolen iPads zijn samen toch algauw 3.000 euro waard, maar dan zijn er ook de twee volledig beschadigde deuren die we moeten laten vervangen. Hopelijk vindt de politie de daders, maar dat is niet altijd evident. En zelf proberen we het schoolterrein extra te beveiligen waar het kan.”