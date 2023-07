Bocholt viert Sezoens Live ongewild in het donker: straatverlichting valt uit door softwareprobleem

Het jaarlijkse evenement Sezoens Live in Bocholt werd zaterdagavond ongewild in het donker gevierd. Oorzaak: een softwareprobleem bij de aansturing van de openbare verlichting waardoor de straatverlichting in Bocholt en Bree het liet afweten.

Nooit ideaal zo’n stroompanne en al zeker niet als er activiteiten gepland zijn. Op zaterdagavond, net de avond waarop ‘Leven in de brouwerij’ van start ging met het jaarlijks druk bezochte Sezoens Live in Bocholt, kreeg de gemeente met een stroomprobleem te maken. Daardoor was het in het centrum pikdonker: de straatverlichting in Bocholt en ook deels in Bree brandde niet.

De klanten van de Bocholtse horecazaken moesten zich in het donker van café naar café begeven. In de Bocholter straten zorgde dat voor een onveilig gevoel. “Blijkbaar is een stroomstoring in de straatverlichting geen alleenstaand feit”, klonk het bij de Bocholtenaren. “De laatste tijd zijn er veel storingen. Ook in Bree waren er zaterdagavond problemen.”

Geen besparingen

Tijdens de weekends is er normaal gezien altijd straatverlichting in Bocholt. “Het probleem met de straatverlichting heeft niets met besparingen te maken”, zegt burgemeester Stijn Van Baelen (Via). “Tijdens de weekends en ook voor deze Sezoens Live blijven de straatlichten in het centrum branden.”

De burgemeester contacteerde onmiddellijk netbeheerder Fluvius en er kwam een team ter plekke. “Volgens Fluvius ging het om een softwarematig probleem in de aansturing van de straatverlichting”, aldus de burgemeester. “Ze beloven snel het nodige te doen.” Bij problemen met de stroomvoorziening kan iedereen contact nemen en informeren via het noodnummer van Fluvius. (rdr)