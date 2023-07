Jago Geerts breekt sleutelbeen in Finland en kan wereldtitel nu definitief vergeten

Drama voor Jago Geerts in de GP van Finland. De Balenaar, die een val van Osterhagen niet kon ontwijken, brak zijn sleutelbeen. De Kemea Yamaha-rijder - dit jaar duidelijk de beste in de MX2 - kan zijn titeldroom nu opbergen.

Geerts was na drie GP-overwinningen op rij met veel vertrouwen naar Finland afgereisd. Maar in de eerste ronde van de eerste reeks liep het helemaal mis. Jago nam een matige start (tiende plek), maar schoof in de eerste ronde al snel vier plaatsen op... totdat Haakon Osterhagen vlak voor hem in de fout ging op een sprong. Geerts kon de vallende Noor niet meer ontwijken, werd over zijn stuur gekatapulteerd en kreeg zijn motor over zich heen. De Balenaar moest door een marshall uit de netelige situatie bevrijd worden, greep meteen naar de linkerschouder en moest de strijd staken. Het verdict in het medische centrum was hard: sleutelbeenbreuk (links). Daarnaast is er ook een metalen plaat uit een eerdere blessure losgekomen en naar boven gebogen.

Tot op 10 punten

Geerts heeft het geluk echt niet aan zijn zijde dit jaar. De Balenaar begon als een komeet aan het WK. Jago telde na amper zes Grote Prijzen al 48 punten voorsprong op zijn eerste achtervolger Andrea Adamo, maar liep dan een polsbreuk op in Frankrijk na een val op een steile en gevaarlijke downhill. Een afdaling die na Jago’s crash meteen werd aangepast. Helaas, veel te laat... De wereldtitel is vliegen, dacht iedereen. Bijna iedereen. Geerts bleef in zijn kansen geloven en keerde na een supersnel herstel - hij miste slechts twee GP’s - al in Duitsland terug. Al keek hij na Teutschenthal wel tegen een achterstand van 64 punten aan.

Een kloof die hij in amper vier GP’s - waarvan hij er drie won! - weer bijna helemaal dicht reed. Geerts was zaterdag - na de kwalificatierace in Finland - tot op tien punten van WK-leider Adamo genaderd. Een van de strafste comebacks ooit leek in de maak. Totdat die Osterhagen in de fout ging...

Everts derde

Geerts - die zondagavond al naar België zal terugvliegen - kan de wereldtitel nu definitief vergeten. Hij moet deze week onder het mes, zal dus sowieso enkele weken buiten strijd zijn en dat met nog maar vijf GP’s te gaan. WK-leider Adamo sloeg bovendien meteen genadeloos toe door de eerste reeks in Finland te winnen. Pas de tweede reekszege dit seizoen voor de Italiaan, die zijn voorsprong in één klap van 10 naar 35 punten zag groeien. Liam Everts werd derde in die eerste reeks. Lucas Coenen - die zaterdag zwaar onderuitging en last had van een beenblessure - finishte vijfde, tweelingbroer Sacha negende.