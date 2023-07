Het moet zijn dat de grond in Oudsbergen Maasmechelaars goed ligt. Enkele maanden nadat Eendracht de titel in tweede provinciale veroverde in Gruitrode, kwalificeerde het zich voor de tweede ronde van de beker na een 0-1-zege in Meeuwen. Gevierde man bij de bezoekers was Senna Riahi, die met zijn tweede balcontact de enige treffer van de partij maakte.