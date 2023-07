Eersteprovincialer Herkol moest zaterdagavond zijn meerdere erkennen in reeksgenoot Bree-Beek: 0-3. Joosten, Borkelmans en Janssen beslisten de veredelde, maar potige oefenpartij - die de wedstrijd voor de beker van België voor beide teams was - in het voordeel van de bezoekers.