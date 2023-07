Cercle Brugge wil landskampioen Antwerp aan het wankelen brengen, maar moet dat doen zonder zijn topschutter: Ayase Ueda trekt naar Feyenoord

Na een jarenlang gevecht tegen de degradatie werd Cercle Brugge vorig seizoen zesde en de grote revelatie in de Jupiler Pro League. De groen-zwarte Bruggelingen willen nu bevestigen en rekenen daarvoor op het concept en de grinta van succescoach Miron Muslic, die Cercle van de laatste naar de zesde plek loodste en weet hoe hij Antwerp kan doen wankelen. Voor goals moet hij echter niet meer rekenen op Ayase Ueda, want de Japanse topschutter is op weg naar Feyenoord.

Richting 8 miljoen euro

De Hollandse landskampioen Feyenoord is zo goed als rond met de Kroatische winger Luka Ivanusec, maar Ayase Ueda (24) wordt zelfs nog iets eerder in de Kuip verwacht. Feyenoord is rond met zowel Ueda als Cercle. De Japanse topschutter reisde zaterdag met groen-zwart nog mee op afzondering naar het Van der Valk hotel in Antwerpen, maar de kans dat hij op de Bosuil nog in actie komt, lijkt klein.

Feyenoord liet al een paar keer blijken dat het ver wilde gaan om de Japanse international naar de Kuip te halen. Niet alleen voor zijn goals maar ook omdat hij als Japanner commercieel voor een meerwaarde kan zorgen. Sportief directeur Carlos Avina van Cercle stak niet onder stoelen of banken dat hij 10 miljoen wilde voor de vorig jaar voor 1,2 miljoen euro gekochte spits. Zover komt het niet, maar het bedrag gaat wel de richting van 8 miljoen euro uit en daar kunnen dus nog de befaamde bonussen bij komen. Feyenoord wil Ueda straks meteen inzetten in de Champions League.

Knuffel voor Van Bommel

Miron Muslic gunt zijn Japanse topspeler zijn transfer. De Bosnische Oostenrijker kent de stijl van het huis en weet dat Cercle de opleidingsclub van AS Monaco is. Het werd tijd om wat geld terug te verdienen. Op Ueda verdient men 7 miljoen euro en daar zal het niet bij blijven want ook Lopes, Daland en Deman staan dichter bij de uitgang dan bij een verlengd verblijf in Brugge.

© Getty Images

Muslic zelf blijft zeker nog 1 jaar. In november vorig jaar werd zijn contract open gebroken en hij kan nu de eerste coach worden die sinds de overname door AS Monaco een jaar lang in dienst blijft. Muslic, die onlangs een appartement betrok in de Brugse deelgemeente Sint-Kruis, is alleszins nog bijzonder gretig en enthousiast. Ook de start van de competitie ziet helemaal zitten, ook al moet Cercle op bezoek bij landskampioen Antwerp.

“Voor dat soort wedstrijden doen we het allemaal. Het is een eer om daar te gast te zijn op de eerste speeldag”, vindt Muslic. “Ik heb een groot respect voor wat mijn collega Marc Van Bommel presteerde. Ik zal hem voor de match zeker nog proficiat wensen en een knuffel geven als blijk van mijn waardering voor hun titel.”

“Opdoffer kwam net op tijd”

Maar cadeaus moet de Nederlander niet verwachten, want Muslic blijft zich profileren als de pitbull onder de trainers. “We kennen onze kwaliteiten en weten waarvoor we staan. We kunnen het elke ploeg moeilijk maken en hen doen wankelen, ook de landskampioen. Mijn hele kern is fit en klaar voor deze match.”

De generale repetitie flopte vorige week echter, want Cercle verloor met 7-2 tegen LOSC Lille nadat het een week ervoor op de fandag AS Monaco wel nog met 3-0 had geklopt. “Tegen Lille zijn we op onze limieten gebotst. Zoiets komt hard aan, maar is ook eerlijk en die opdoffer kwam net op tijd. Deze wake up call hadden we nodig om ons weer in vraag te stellen en tot de essentie te komen, dat is afgelopen week op training prima gelukt.”

© Isosport

“Resultaatvoetbal? Onzin!”

Ook dit seizoen blijven press and powerplay de stijl van het huis. Meer zelfs: er wordt verder gegaan met dit concept. Ook al vinden sommigen dit maar niks: volgens de criticasters gaat het niet langer om voetbal, maar veeleer om lopen en vliegen. Resultaatvoetbal, ook. Muslic steigert als hij dit hoort, de Oostenrijker is het pertinent oneens met deze bewering: “Wij spelen resultaatvoetbal? Onzin! Wij spelen altijd om te winnen, we bevriezen nooit het spel en gaan er altijd en overal 300% voor. In hoeveel matchen maakten wij vorig seizoen niet het verschil omdat we, zelfs bij een gelijkspel, toch voor die drie punten gingen? Dat zullen wij ook op het veld van de landskampioen doen.”