Wereldtitels in vier (!) boksbonden: Terence Crawford schrijft geschiedenis met zege tegen Spence Jr in Las Vegas

De Amerikaan Terence Crawford heeft zaterdag in het Amerikaanse Las Vegas zijn landgenoot Errol Spence Jr verslagen met technisch knock-out in de negende ronde, en daarmee schrijft hij echt geschiedenis in de sport.

De 35-jarige Crawford wordt zo namelijk de eerste bokser ooit die de vier wereldtitels van de boksbonden WBC, WBA, IBF en WBO bij de weltergewichten in zijn bezit heeft.

Voor de 33-jarige Spence Jr was het de eerste nederlaag in 29 kampen, Crawford is nu al 40 kampen ongeslagen. De WBO-titel bij de weltergewichten was al langer in zijn bezit, zaterdag voegde hij daar nog de WBC-, WBA- en IBF-titels aan toe.

© EPA-EFE

© AP

© AP