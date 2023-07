Twee jongeren overleden bij ongeval in Doornik, twee andere inzittenden nog kritiek

Bij een verkeersongeval in Beclers bij Doornik zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee jongeren gestorven. Twee andere inzittenden van dezelfde wagen, onder wie een 13-jarig meisje, zijn in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Bij het ongeval was één voertuig betrokken.

In de auto zaten volgens burgemeester Paul-Olivier Delannois van Doornik vier jongeren. “Gisteravond heb ik vernomen dat er in Beclers een ongeval is gebeurd met één voertuig met vier jongeren aan boord. De balans is catastrofaal: twee jongeren zijn overleden en twee anderen, onder wie een 13-jarig meisje, verkeren in kritieke toestand”, aldus de burgemeester, die zijn medeleven aan de betrokken families betuigde.

Zaterdag nog had de burgemeester de dood van een 15-jarige jongen bekendgemaakt op een muziekfestival in Ere bij Doornik. Daar ging het om een natuurlijk overlijden. Op 20 juli kwam ook al een koppel tandartsen en hun drie zonen om het leven bij een verkeersongeval in de Henegouwse stad.