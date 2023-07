Ze was de revelatie naast Urbanus in Koko Flanel, de oerpresentatrice van Tien Om Te Zien en ook een steengoede zangeres. Bea Van der Maat (62), donderdag overleden aan een slepende ziekte, was niet in één hokje te vangen. Maar ze koos bewust voor een nieuw leven buiten de schijnwerpers. “Bekend zijn vond ik enorm lastig”, zei ze.