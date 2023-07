Naast Harry en Meghan wonen? Voor 2.000 euro per nacht kan het

De kans om ooit royals als buren te hebben, is veeleer klein, maar dankzij Frank McGinity kan het. De 88-jarige veteraan verhuurt namelijk zijn villa naast het landgoed van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle in Californië. Voor zo’n 2.000 euro per nacht krijg je alle luxe die je nodig hebt. Enige minpuntje: verhuurder Frank McGinity is zelf niet zo enthousiast over zijn koninklijke buren.

Harry en Meghan wonen sinds juni 2020 in een gated community in het mondaine Californische kustplaatsje Montecito. Ze betaalden omgerekend zo’n 12,5 miljoen euro voor hun rijzige villa met maar liefst negen slaapkamers, een tennisbaan en een zwembad.

Driehonderd meter verder in de woont de Amerikaan Frank McGinity. Omdat diens chique villa te groot is geworden voor de 88-jarige veteraan, verhuurt hij zijn luxewoning via Airbnb. Ook bij hem kom je niets tekort, want ook zijn woning beschikt over vier slaapkamers en evenveel badkamers, een prachtig zwembad, een jacuzzi en een thuisbioscoop. Huurprijs: zo’n 2.000 euro per nacht. Om de prijs nog wat op te drijven, moet je minstens drie nachten blijven.

Veel geld, maar de eigenaar krijgt wel een vrijwel perfecte score van 4,99 op 5 op het verhuurplatform. “Frank is een geweldige en behulpzame verhuurder en echt een persoon die goed lijkt te leven. Dit is een geweldige accommodatie en ervaring en we hopen terug te keren”, schrijft een enthousiaste gast. “Geen foto’s kunnen recht doen aan de adembenemende schoonheid en unieke geschiedenis van deze opmerkelijke plek”, schrijft een andere huurder.

Bekijk hieronder de foto’s van Franks landgoed op Airbnb. Bovenop de vermelde dagprijs van 1.362 euro komen nog heel wat bijkomende kosten.

Wandelen gestuurd

De kans dat ze Harry en Meghan ook gespot hebben, is evenwel klein: de twee hebben niet echt contact met hun dorpsgenoten. “Ik hebt ze in drie jaar nauwelijks gezien”, zegt McGinity tegen het Duitse blad Bild. “Ik liep een keer naar hun voordeur en wilde ze dvd’s geven die de historische waarde van hun woning aantonen. Ik dacht dat ze er blij mee zouden zijn, maar dat waren ze dus níét”, zegt hij opnieuw tegen Bild. “Een bewaker stuurde me weg en zei dat ze geen interesse hadden in de dvd’s. Ik wilde gewoon een aardige buur zijn.”

Ook buurman Richard Mineards, die als journalist werkte voor de Britse kranten Daily Mirror en Daily Mail, is niet zo te spreken over zijn adellijke buren, omdat de twee de welkomstbrief die hij voor hen schreef al jaren onbeantwoord laten. Volgens hem is het gedrag van Harry en Meghan een doorn in het oog van veel van de buurtbewoners.