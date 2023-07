Geen exotisch avontuur voor deze kleppers: James Rodriguez tekent bij Sao Paulo, 36-jarige Edison Cavani na 17 seizoenen weer naar Zuid-Amerika

De Colombiaan James Rodriguez verbindt zijn lot aan Sao Paulo FC. De Braziliaanse club bevestigt zijn komst zaterdag. De Uruguayaan Edison Cavani zag zijn huidig contract dan weer ontbonden worden. Ook hij trekt weer richting Zuid-Amerika voor een finaal hoofdstuk in zijn rijke carrière.

De 32-jarige Colombiaan James Rodriguez ondertekent bij Sao Paulo FC een contract tot 30 juni 2025. Hij was een vrije speler na zijn vertrek in april bij het Griekse Olympiacos. Daar speelde de 90-voudige international sinds september 2022. In 23 wedstrijden kwam de aanvallende middenvelder tot vijf goals en zes assists.

Rodriguez, de topschutter van het WK 2014 in Brazilië, heeft een verleden bij een rist grote clubs zoals Porto (2010-2013), Monaco (2013-2014), Real Madrid (2014-2017, 2019-2020), Bayern München (2017-2019) en Everton (2020-2021). Hij speelde ook een jaar in Qatar bij Al-Rayyan (2021-2022).

James Rodriguez — © AFP

Boca Juniors

Valencia heeft het contract van Edinson Cavani (36) zaterdag in onderling overleg met de speler ontbonden. De ervaren Uruguayaanse aanvaller had nog een verbintenis voor een seizoen.

Cavani zet zijn carrière verder bij het Argentijnse Boca Juniors. De club bevestigde de komst van hun nieuwe nummer 10 inmiddels op hun sociale media. Hij zet er zijn handtekening onder een contract tot eind 2024. Voor Cavani komt er zo een einde aan zijn lange Europese avontuur, want hij speelde liefst 17 seizoenen in Europa.

De aanvaller speelde sinds de zomer van 2022 bij Valencia. Hij was er vorig seizoen goed voor zeven goals en twee assist in 28 wedstrijden. Valencia eindigde in La Liga als zestiende maar net boven de degradatiezone. Cavani heeft ook een verleden bij topteams zoals PSG, Manchester United en Napoli.