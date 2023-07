Drie gewonden na twee schietpartijen tijdens Zomercarnaval in Rotterdam

Op de Coolsingel in Rotterdam, waar het Zomercarnaval plaatsvindt, hebben zaterdag twee schietpartijen plaatsgevonden. Daarbij zijn drie gewonden gevallen, zo meldt de politie. Drie verdachten zijn opgepakt.

De politie zag dat een persoon het vuur opende op een van de slachtoffers, waarna agenten op de verdachte schoten. Beiden zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Het derde slachtoffer is een vrouw die al wegrennend ten val kwam, meldt een politiewoordvoerster. Zij is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De rijksrecherche doet onderzoek naar het gebeuren.

Een van de schietpartijen vond ‘s avonds plaats in de buurt van de Bijenkorf. De parade van het Zomercarnaval op de Coolsingel was al afgelopen, maar er waren nog wel podia waar muziek wordt gespeeld. Volgens een verslaggever van het Nederlandse persagentschap ANP waren meerdere knallen te horen en renden tientallen mensen in paniek weg. De rust keerde daarna vrij snel terug.

Er zijn drie personen aangehouden, onder wie het slachtoffer en de schutter. Kort na het incident hielden agenten een derde verdachte aan ter hoogte van de Van Oldenbarneveltplaats. Hij wordt verdacht van betrokkenheid.

Op het einde van de middag vond ook al een schietpartij plaats op de Coolsingel. Daarbij raakte niemand gewond. De dader is gevlucht.