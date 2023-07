Topscorer Cercle Brugge trekt naar Feyenoord, dat lonkt naar nog een extra spits

Feyenoord heeft een akkoord bereikt met zowel de speler (contract voor vijf jaar!) als de club, waar het gaat om de 24-jarige Ueda. Toch rekent Feyenoord ook op de komst van Ivanusec, die zelf al op het vliegtuig wilde stappen maar wiens transfer door Dinamo nog even wordt gerekt. De Kroaten hebben namelijk in de gaten dat Ivanusec cruciaal kan zijn in de strijd om kwalificatie voor de Champions League af te dwingen.

Tegen Astana maakte hij al drie goals in de thuiswedstrijd, dinsdag willen ze hem er ook nog bij hebben en het liefst willen ze hem pas aan Feyenoord afstaan als hij in de volgende twee duels ook nog meedoet. Deelname aan de groepsfase van de Champions League zou Dinamo dan bijna 40 miljoen euro opleveren.

Feyenoord wil Ivanusec, die zaterdagavond van zijn club moest opdraven in de competitie en daarin prompt weer scoorde, toch zo snel mogelijk in Rotterdam hebben en daarom is de club druk in de weer om uitstel van zijn transfer te voorkomen.

24 goals

Intussen is Dennis te Kloese, die als algemeen directeur ook de rol van technisch directeur bekleedt, op een ander schaakbord stevig doorgegaan en heeft daar de ‘Koning’ weggekaapt. Het papierwerk wordt rap in orde gemaakt, de medische keuring kan ook snel plaatshebben en dan heeft Arne Slot als coach zo’n 48 uur na het vertrek van Danilo diens vervanger al in huis.

Tegelijkertijd heeft hij dan een spits erbij met nog betere statistieken dan de naar Rangers vertrokken Braziliaan. Ueda heeft het afgelopen seizoen 24 goals geproduceerd. Feyenoord maakt, zoals in veel deals, uitgesmeerd over een aantal termijnen een bedrag over dat richting de 8 miljoen euro zou kunnen gaan. Dat is echter slechts twee miljoen meer dan dat Danilo heeft opgeleverd.

Ueda was vorig seizoen dé man bij Cercle Brugge met 24 doelpunten. — © BELGA

Een Japanse topspeler in De Kuip kan ook commercieel nog heel interessant worden. Dat was destijds ook met Shinji Ono het geval. Ueda is bovendien Japans international. Hij zal in de Champions League meteen in de eerste twee duels aan de bak moeten, want dan is Santiago Gimenez geschorst.

Twee goede spitsen

Met twee goede spitsen in huis lijkt Feyenoord zijn zaakjes aardig op orde te hebben, in tegenstelling tot rivaal Ajax. Al is het tot 31 augustus nog billenknijpen voor de clubleiding waar het de interesse voor Gimenez betreft. De Mexicaan wil blijven, maar weet ook dat er veel naar hem wordt geïnformeerd. Zijn situatie zou kunnen veranderen als er plotseling een club van Europees topniveau aanklopt.

Mede om die reden heeft Feyenoord de aankoop van Ueda doorgedrukt en is de club onder alle omstandigheden nu verzekerd van een goede spits voor het seizoen 2023-2024.