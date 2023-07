6.000 boeren en boerinnen op zoek naar bier in Diepenbeek

Boeren zonder gummilaarzen is onbegonnen werk, ‘Boer zonder bier’ bezoeken al evenmin. Nochtans werden zaterdag in de vooravond nog flink wat extra houtsnippers aangevoerd, maar een tweede felle regenbui was er teveel aan. En dus droegen flink wat bezoekers, naast hun obligate geruite hemd, ook een stel gummilaarzen of stevige stappers. “Zeker geen overbodige luxe, ook al om op sommige plekken overeind te blijven. Maar dat hoort bij dit feestje en we nemen het er met plezier bij”, lacht Iris Vanempten.

© Tom Palmaers

De Sjuur

“Aan het weer kunnen we weinig veranderen maar met de rest en ook de opkomst, zijn we superblij”, zegt PR-man Dries Geenen van ‘Boer zoekt bier’. “Er zijn 6.000 kaartjes in voorverkoop verkocht. Quasi iedereen is er ook geraakt. Dat is fantastisch.”

Met onder meer namen als de lokale ‘The Voalig Heads’ en het zware geschut van The Romeo’s, Sylver en Average Rob, mocht de vierde affiche er best zijn. Naast de Mainstage, oogste ook het tweede podium De Sjuur, waar jonge en lokale starters hun vuurdoop beleefden, flink bijval. Volgend jaar vieren ze in Diepenbeek hun eerste jubileumeditie van ‘Boer zoekt bier’. Als de weergoden dan even meewillen.

© Tom Palmaers

© Tom Palmaers