Wordt het nog wat met deze zomer? “We zien voor het eerst een sprankeltje hoop”

“Een Scandinavische depressie”. Het zou de naam kunnen zijn voor het gevoel dat je aan het kwakkelende zomerweer overhoudt dezer dagen, maar het is vooral het weerfenomeen dat ook de komende dagen de zomer in het slop zal houden.

Onder invloed van zo’n depressie krijgen we weinig opbeurend weer de komende dagen. “Het wordt geen fraaie week”, zegt David Dehenauw van het KMI. “Er zal elke dag kans zijn op een regenbui. Ik zeg niet dat het van ’s ochtends tot ’s avonds gaat gieten. Maar stabiel mooi zomerweer? Neen, ik zie het niet direct.”

Vóór 10 augustus moeten we trouwens geen omslag richting zalige zon verwachten, zegt Dehenauw. “Tot dan zal het rond de 20 graden zijn en wisselvallig blijven. Dat is niet echt bemoedigend, ik begrijp dus dat er mensen zijn die nog snel een vlucht boeken naar de zon. Tegelijk: het is voor het eerst dat ik op de langetermijnkaarten hoopgevende signalen begin te zien.”

© IMAGEGLOBE

Droger zomerweer

Lees: vanaf 10 augustus wordt het misschien beter. “De temperaturen zullen stijgen na 10 augustus, tot 23 à 24 graden”, zegt Dehenauw. “Er is uitzicht op beter, droger zomerweer vanaf dan. Een hittegolf ga ik niet beloven, maar er zijn aanwijzingen voor een verbetering op termijn.”

Maar dan moeten we dus eerst nog een stevige dip door. Een Scandinavische depressie. “Het zal fiks waaien de komende dagen. Donderdag en vrijdag halen we nog een graad of 19. Normaal hebben we recht op 23 graden deze tijd van het jaar”, zegt Dehenauw.

Topzomer

Boerenwijsheid zegt dat het na 10 augustus misschien wel te laat gaat zijn voor écht topzomerweer. “De kans dat je dan bijvoorbeeld nog een hittegolf krijgt, is kleiner, dat klopt”, zegt Dehenauw. De dagen korten dan al, de bodem is door de regenval van de laatste tijd ook niet helemaal uitgedroogd, en dat vocht is ook een buffer tegen écht heet weer. “De kans dat we dit jaar nog een hittegolf krijgen, is minder dan vijftig procent”, zegt Dehenauw. “Maar zeg nooit nooit. Kijk maar naar 2016: toen kregen we eind augustus nog een hittegolf en was het in juli ook nog geen uitzonderlijk zomerweer geweest.”

Een hittegolf is nochtans niet nodig, wat vrolijker zomerweer kan iedereen gebruiken. “We hébben al stabiel zomerweer gehad, in juni”, zegt Dehenauw. “Toen hebben we een hittegolf gehad, al was het op het nippertje omdat het nét 30,1 graden werd in Ukkel. Juli is inderdaad wat te somber geweest: de temperatuur was normaal, maar er viel meer neerslag en de zon scheen minder. Het is te zien wat augustus nog brengt. Maar de zomer is zéker nog niet voorbij, laat dat duidelijk zijn.”