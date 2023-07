Patro Eisden speelt gelijk op het veld van MVV: “Wij mogen uiterst tevreden op deze wedstrijd terugblikken”

MVV, dat twee weken vóór de start van de Keuken Kampioen Divisie, met zijn sterkste basisopstelling uitpakte, kon enkel via de uitstekende (Belgische) doelman Romain Matthys verhinderen dat Patro als winnaar de Geusselt zou verlaten. Pas in minuut ‘68 lukten de Maastrichtenaren een doelpoging (schot).

“Wij mogen uiterst tevreden op dit oefenduel terugblikken”, aldus Patro-trainer Stijn Stijnen. “Op een dramatisch kunstgrasveld speelden we toch een achttal kansen bij mekaar. Jammer genoeg scoorden we niet, onder andere omwille de sterke prestatie van hun doelman. Onze jongens groeien duidelijk naar de 90’ toe en de patronen vanop training waren ook in de wedstrijd zichtbaar.”

Stijnen hevelde verder belofte Anouar Benchellal over naar de A-kern. Voor Thomas van Bommel en Stefan Sigurdarson, beiden nog in volle opbouw, kwam deze wedstrijd nog net te vroeg. Ook voor Patro start binnen twee weken de competitie, thuis tegen Deinze. (jmi)

PATRO: Belin, Dijkhuizen, Renson (83’ Benchellal), Corstjens, Kis, Pietermaat, Bammens (58’ Gueroui), Dansoko, Ferber (80’ Vanrafelghem), Bamona, Bentayeb (58’ Hadj-Moussa).