Presentatrice en zangeres Bea Van der Maat (62) overleden

Gewezen ‘Tien om te zien’-presentatrice en zangers van Won Ton Ton Bea Van der Maat is op 62-jarige leeftijd overleden. Ze leed aan een slepende ziekte.

De collega’s van Het Laatste Nieuws melden het nieuws op hun website. Bea Van der Maat is onder meer bekend als presentatrice van ‘Tien om te zien’. Samen met Willy Sommers presenteerde ze het VTM-muziekprogramma van 1989 tot 1996.

Maar toen was ze al bekend als zangeres van Chow Chow en vooral van Won Ton Ton. De hit ‘I Lie and I Cheat’ stond wekenlang hoog in de hitlijsten.

Daarnaast speelde ze ook met Urbanus in de film ‘Koko Flandel’ (1990) en aan de zijde van Jacques Vermeire in ‘Max’ (1994).

© GVA

Begin 2000 gooide ze het, nadat ze nog een dierenprogramma had gepresenteerd, over een andere boeg en ging ze lesgeven in Keerbergen.

Ze laat een man, Jan Biesemans, en twee kinderen na.